شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد يعلن وصوله مطار القاهرة: سددت جميع الأموال للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف السعد، رجل الأعمال، إنه وصل مطار القاهرة منذ حوالي أربع ساعات بعد حوالي أكثر من 26 عاما من ترك مصر واستقراراه في بريطانيا.

وأضاف السعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أنه رغم سفره خارج البلاد إلا أنه لم يتركها بقلبه.

وأشار إلى أن حاليا محتجز في مطار القاهرة وعلم أن هناك مشاكل قانونية وأحكام قضائية ضده لكن لا يعرف تفاصيلها.

وأكد أنه سدد جميع الأموال للمواطنين وليس عليه أي أموال لأحد، مشيرا إلى أنه يملك داخل مصر تفوق المليار جنيه على حد قوله.