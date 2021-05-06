شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مسائية لمتابعة الإجراءات الاحترازية في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نواب المحافظ ومعاونيه ورؤساء المدن بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بها في أماكن تقديم الخدمات والمواقف والأسواق والمحال التجارية، في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

قام معاون محافظ بنى سويف يرافقه مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف وأعضاء اللجنة التي شكلها المحافظ بجولة ميدانية «مسائية» على المحال التجارية وبعض الأسواق والميادين والشوارع الرئيسية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية ومدى التزام أصحاب المحال التجارية والمترددين عليها من المواطنين بوسائل الحماية الشخصية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.