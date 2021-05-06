شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: التحفظ على أشرف السعد فور عودته إلى مصر للكشف عن صحيفة سوابقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة التحفظ على رجل الأعمال العائد من لندن أشرف السعد في مطار القاهرة لحين الكشف على صحيفة سوابقه.

ووصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، رجل الأعمال أشرف السعد رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقًا، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت 26 عامًا، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

ووصل أشرف السعد على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم ms 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.