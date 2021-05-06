شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: الروح تغادر الجسد أثناء النوم كل يوم إلى مكان لا يعلمه إلا الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الروح تغادر الجسد أثناء النوم إلى مكان لا يعلمه إلا الله كل يوم، مستشهدا بقول الله تعالى: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «الروح لا تغادر الجسد عند الموت فقط وإنما تغادر عن النوم كل يوم، والله في القرآن سمى الوفاة الموت، والله نسب التوفي إلى ذاته، في حين أن آيات أخرى تنسب التوفي إلى الملائكة، والاتنين صح».

وحذر الجندي من نطق كلمة المتوفي بالكسر، على الميت، لأنها هنا تطلق على الله، فعند الإشارة إلى الميت نقول المتوفى بالفتح.