شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. تعرف على حالة الطقس غدا 24 رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس اليوم الـ 24 من أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 38 درجة والصغرى 20 والوجه البحرى العظمى 38 درجة والصغرى 20 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 19 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 26 ، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 24 ، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.