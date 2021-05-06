شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 5 مساجد جديدة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 5 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1401) مسجدًا، منها (1306) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا ،و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بعنوان "فضل ليلة القدر .. وصدقة الفطر"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ونشرت الوزارة عبر الصفحة الرسمية للوزير الدكتور محمد مختار جمعة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" نص الخطبة كاسترشاد للأئمة للالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير.