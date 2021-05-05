شكرا لقرائتكم خبر عن «أصبح ثمنها جنيه واحد».. متحدث الحكومة: عدم التزام المواطن بارتداء الكمامة يثير العجب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن حتى هذه اللحظة غير ملتزم بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وهذا شيء يثير التعجب، في ظل انتشار فيروس كورونا، وتأثر العالم بهذا الأمر سلبًا.

وتابع «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»ا لمذاع على القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن الحكومة تطالب المواطن بارتداء الكمامة التي أصبح ثمنها الآن في الشارع جنيه واحد، ورغم ذلك هناك عدم التزام كبير جدًا بارتدائها.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بغلق كل المحلات الساعة التاسعة مساءً ما عد الصيدليات ومحلات البقالة، معقبًا: «كمان أسبوعين هنراجع هذه القرارات، وقد نمدد أو نشدد هذه الإجراءات أو التخفيف حال سير الأمور بشكل جيد».