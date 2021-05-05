شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يطلق مبادرة للمساهمة في الإجراءات الاحترازية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان مبادرة جديدة للمساهمة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بجميع أنحاء مراكز المحافظة، تحت رعاية النائبة نيفين حمدي أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.

وقام أعضاء وشباب الحزب المشاركين في المبادرة بتعقيم بعض المستشفيات ومعهد الأورام ومواقف سيارات الأقاليم، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات وأماكن تجمعات المواطنين، وكذا توزيع المطهرات وعبوات الكحول والكمامات وكتيبات الإرشادات الاحترازية.

ورحّبت أمين عام الحزب بالقرارات الحكومية التي صدرت بشآن غلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والمطاعم في التاسعة مساءً اعتبارًا من الخميس 6 مايو ولمدة إسبوعين، وقالت إن هذا القرار سيكون له مردود إيجابي في مواجهة انتشار فيروس كوفيد 19، خاصةً مع قرب عيد الفطر المبارك وازدحام الأسواق.

وأكدت أمين عام الحزب أن الفترة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين سواء كانوا مواطنين أو مسئولين حتي نتخطي هذه المرحلة الصعبة.

وأشادت بجهود الدولة وعلي رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير كافة الإمكانيات الطبية، ودعت أبناء أسوان لتسجيل طلباتهم للحصول على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة.