شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يجري مقابلات شخصية للمرشحين لوظيفة مدير مشروعات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأربعاء، اجتماع اللجنة الدائمة لاختبار المرشحين لشغل وظيفة مدير المشروعات بالمحافظة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بعضوية كل من المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجي صلاح، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبوالمجد، مدير ادارة الشؤون القانونية بالديوان العام، وهاني صلاح، مدير إدارة الموارد البشرية، واحمد أبوالمجد، مدير مركز المعلومات بمديرية التنظيم والإدارة، والدكتورة هبة القاضي، عضو اللجنة الدائمة لاختبار القيادات عن جامعة جنوب الوادي.

وأوضح محافظ قنا أنه تم إجراء المقابلات الشخصية لـ4 مرشحين، مشيرًا إلى أنه تم توجيه أسئلة للمرشحين حول مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للوظيفة المتقدم إليها وقدراتهم على العمل بروح الفريق وسرعة نقل الخبرات لمرؤوسيهم بهدف خلق جيل جديد من الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية قادرين على تولي مهام الإدارة مستقبلا.

وأضاف «الداودي» أنه تم الإلتزام بتطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في الاختيار ما بين المرشحين وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار المرشح الأنسب ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.