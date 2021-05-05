شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصب طفلة وعاشرها معاشرة الأزواج.. إحالة أوراق شاب بكفر الشيخ إلى فضيلة المفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، الأربعاء برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رءيس الداءره والمحكمه وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، أحمد طاهر شتا، محمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا،وبحضور اسلام محمد،وكيل النيابة إحالة أوراق شاب إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه لاتهامه بخطف وهتك عرض طفله ومعاشرتها معاشرة الأزواج مستغلا حداثة سنها وحددت المحكمة جلسة الخامس من يونيو 2021 للنطق بالحكم.

جاء ذلك بأوراق القضيه رقم ٩٦١ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ المفيده برقم 64 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ، حيث كانت النيابة العامة قد أحالت م.ش. 20 سنة إلى جنايات كفرالشيخ لاتهامه بأنه يوم 14 مايو 2020م قد استدرج طفله عمرها 16 سنة تقيم باحدي قري مركز سيدي سالم إلى محافظة القاهرة، مستغلا صغر سنها وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج.