شكرا لقرائتكم خبر عن «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».. علي جمعة يكشف فضل دعاء ليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ويبدأ المسلمون في الاجتهاد في العبادة بكل أشكالها خلال تلك الأيام، لا سيما الدعاء وتحري ليلة القدر لاغتنام فضل تلك الأيام المباركة.

ويعد دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، من الأدعية المفضل ترديدها خلال العشر الأواخر من رمضان، حيث أوصى به الرسول (ص) نظرًا لفضله العظيم.

فضل دعاء ليلة القدر

وكشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، فضل ليلة القدر مستعينًا بقوله تعالى في سورة الدخان «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يُفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم»، مشيرًا إلى فضل ليلة القدر التي يُفرق فيها كل أمر حكيم.

وأوضح أن الرسول (ص) كان يقول لعائشة: «إذا صادفتِ ليلة القدر قولِ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة من مواطن قبول الدعاء.

وعن فضل دعاء «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا»، قال: «في ليلة القدر انظروا إلى هذا الدعاء الجامع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به لأمته، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن الله إذا عفا عنك فإنك تصبح طاهرًا نقيًا كحال الأطفال، والله يستجيب للقلب النقي الطاهر، إذًا فأنت بطلب العفو تهيئ نفسك للاستجابة ليستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك«.