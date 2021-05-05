شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلي تروي لأول مرة تفاصيل حادث الحصان «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل رحلة علاج أنفها خلال 9 سنوات، وذلك في أول تصريحات لها بعد عودتها لمصر من أمريكا وإجرائها 4 عمليات جراحية هناك.

وقالت فرغلي، خلال حوارها عبر «زووم» مع الدكتور معتز عبدالفتاح، ببرنامج «تحت الشمس»، عبر فضائية «الشمس»: «الإصابة بدأت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية، والحصان وقع فوقي وكسرلي مناخيري تمامًا».

وتابعت: «رحلة علاجي مرت على بلاد كتيرة أوي، زي فرنسا والنمسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها، وكنت فاكرة الموضوع في الأول بوظلي شكلي فقط، لكن مبقتش كمان عارفة أتذوق أي حاجة ولا أشم أي حاجة، وقعدت سنتين على الحال ده».

وواصلت: «روحت بعد كده أمريكا واتقالي إن عمليتي صعبة جدا من كتر العمليات اللي عملتها، كنت عملت 11 عملية قبل ما أروح أمريكا، وكتر العمليات طبعا بوظت الدنيا أكتر، الدكتور قالي لازم تقعد معايا هنا 4 شهور لأني عملت العملية على 4 مرات والحمد لله بقيت بخير».