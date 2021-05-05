شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف السعد يصل مصر بعد غياب 26 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رجل الأعمال أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التي هرب على إثرها إلى لندن.

ووصل «السعد»، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم ms 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.

أشرف السعد

أشرف السعد

أشرف السعد