شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي : خلايا المخ الوحيدة التي لا تتجدد في جسم الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن خلايا المخ هي الوحيدة بالجسم التي لا تتجدد، مشيرًا إلى أن جذع المخ من أهم الأجزاء المكونة للجهاز العصبي للإنسان.

وأوضح موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، في إجابته على سؤال شخص حول تعرض والده لجلطة في جذع المخ منذ فترة ولا يرى تحسن في الحالة الصحية وقد أثرت على النطق والحركة ويلازم الفراش، أنه سيرد على سؤاله بحقائق علمية «أنا مش هسود الدنيا في وشك ولا هيأسك» لكن خلايا المخ لا تتجدد وجذع المخ من الأساسيات التي يعيش بها الإنسان وحالة تضرره يؤثر على الحركة واللسان لذلك من الصعب علاجه.

وأشار إلى أن ما يخشاه ملازمة المريض السرير مما يؤدي إلى إصابته لقرح الفراش، موضحا أن «قرح الفراش» تأتي للمريض الذي لا يتحرك، ما يؤدي إلى ضغط الأنسجة تمنع من شأنها وصول الدماء إلى النسيج يعرضها للموت وفتح «قرحة الفراش» يؤدي إلى التسمم.