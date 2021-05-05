شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلق على تخوف المواطنين من تلقي لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخوف بعض المواطنين، من تلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم إجراء مناقشات حول هذا الموضوع، وأنه لا يتم تسجيل أي لقاح إلا بعد أن يكون مر بخطوات اختبار عديدة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، أنه حتى ولو كان هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي تحدث لعدد محدود جداً، لكن تلك الحالات لا تزال تقع ضمن الحدود المأمونة، ومن الوارد أن تحدث آثار جانبية لأي نوع من الدواء المنتج، مشيرا إلى مسؤولية ودور المواطن في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، بعد أن وفرت الدولة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين، بالإضافة إلى الأدوية وبروتوكولات العلاج من خلال المؤسسات التابعة للدولة، ويتبقى الالتزام من جانب المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة في إطار التعامل مع هذا الوباء، ومنها أهمية تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والتجمعات، وكذا ارتداء الكمامة، التي أكد العالم أجمع أنها السبيل الحقيقي للحد من انتشار الإصابة بالمرض.