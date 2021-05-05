شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 52 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 3 ملاعب ومصادرة 22 شيشة بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدات المحلية فى محافظة البحيرة بحملات على المقاهي والمحلات التجارية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والإلتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتحرير 28 محاضر غرامة فورية لعد إرتداء الكمامة، وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر عدد 3 شيشة وحررت 10 محاضر غرامات فورية لعد إرتداء الكمامة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بتحرير 7 غرامة فورية لعدم إرتداء الكمامة، وأغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو 3 ملاعب مخالفة، وصادرت عدد 12 شيشة، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون 10 غرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة.

ومن جانب شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات التجارية ووسائل المواصلات لضبط وردع المخالفين ومتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية فى المواعيد المحددة، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.