شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: مريض السمنة يحتاج 3 لتر مياه يوميًا لزيادة معدل الحرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يعاني من زيادة الشهية، وضعف الحرق، وعلاجه يكون من خلال الالتزام بتناول 3 لتر مياه في اليوم لزيادة معدل الحرق، وتناول كورسات علاجية مخصصة لزيادة معدل حرق الدهون، خلاف حقن الطاقة التي تؤخذ في العضل كل أسبوع، وتأتي بنتائج جيدة للغاية.

وأشار «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الشيف يسري، ببرنامج «تتبيلة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى أن هناك كورسات تعطي إحساس بالشبع، وتزيد من الشعور بالعطس، مما يؤدي إلى تناول الكثير من المياه، وهذا من شأنه ان يزيد من معدل الحرق، وبالتالي انخفاض الوزن.

وأضاف أن تنسيق القوام أمر ممكن من خلال أجهزة تنسيق القوام التي تعالج السمنة العنيدة المتواجدة في البطن والهنش والظهر والأرداف، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة مرتفع للغاية.