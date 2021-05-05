شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا توزع 150 كرتونة مواد غذائية في زفتى بمبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت جامعة طنطا جهودها في دعم مبادرة «حياة كريمة»، بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية للأكثر احتياجًا بقرية سنبو الكبرى، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة الغربية.

وأشار ‏الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة مستمرة في جهودها لمساندة الدولة في شتى المجالات ومساندة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن هناك تعاوناً كبير بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لدعم ولتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.