شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : لجنة لحصر أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل صحة الغربية قيام فريق عمل من الرعاية العاجلة بوزارة الصحة للمرور على مستشفيات الغربية لحصر عدد أسرة العناية المركزة وبحث كيفية الاستغلال الأمثل لأَسِرّة الرعاية المركزة.

أوضح مرور اللجنة على مستشفيات الغربية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية واتباع بروتوكول العلاج لمرضى كورونا والاهتمام بالنظافة وتواجد الأمن واكتمال السجلات الطبية والتأكد من المسارات الآمنة ومتابعة المرضي، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات.