شكرا لقرائتكم خبر عن وقت الإفطار.. مقتل 4 وإصابة 2 في معركة بالآلي والخرطوش بين عائلتين بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 4 أشخاص من بينهم طفل مصرعهم إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة، وأصيب شخصان آخران في معركة وقعت بين عائلتين وقت الإفطار بنجع «جودة» بدائرة مركز دارالسلام في شرق محافظة سوهاج، حيث استخدمت في المعركة الأسلحة الآلية والخرطوش بسبب خلافات سابقة على الجيرة ولهو الأطفال.

وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بنجع «جودة» التابع لقرية «أولاد سالم بحرى» بدائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقيادات مباحث المديرية، وقوات من الأمن المركزى، وتمت السيطرة على الأوضاع داخل النجع، وتبين أن المعركة وقعت بين عائلتى الحسينة وأبوالقاسم بسبب خلافات سابقة بينهم على الجيرة ولهو الأطفال، وجرى إطلاق الرصاص من أسلحة آلية وخرطوش مما نتج عنه مصرع كل من: محمد بركات «30 سنة»، وحسين محمد حسن «80 سنة»، والراوي عبداللطيف «70 سنة»، والطفل رائد على السيد «6 سنوات»، إثر إصابتهم بطلقات نارية متفرقة، وأصيب صابر فهمى «24 سنة» بطلق نارى بالذراع الأيمن، ونوال عبداللطيف «50 سنة- ربة منزل» برش خرطوش.

وتم نقل جثث المتوفين في الحادث إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزى، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا مكثفا داخل النجع، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط المتهمين، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.