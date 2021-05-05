شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم أسوان يكرم المعلمين الفائزين في مسابقة «المعلم الباحث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم في أسوان، عددًا من المعلمين لفوزهم وتميزهم في مسابقة (المعلم الباحث) الخاصة بأعياد تحرير سيناء، والتى نظمها توجيه التاريخ لمعلمى الدراسات الاجتماعية، بهدف بث روح المنافسة والبحث عن المعلومة بين المعلمين.

وأكد وكيل الوزارة الشكر للمكرمين باعتبارهم نماذج مضيئة بتعليم أسوان، وقدم الشكر كذلك لتوجيه الدراسات الاجتماعية وعلى رأسهم الموجه العام، على جهدهم المبذول في المسابقة والوصول بها لهذا المستوى المميز.