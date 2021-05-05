شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يحدد 10 ضوابط لصلاة العيد: مدة التكبيرات 7 دقائق والخطبة 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضوابط صلاة العيد، موضحا أن مدة التكبيرات لن تزيد على 7 دقائق، بينما لا تتخطى الخطبة 10 دقائق.

وأشار جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه من المقرر فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعدها بـ10 دقائق.

ضوابط صلاة العيد

وذكر جمعة الضوابط كالتالي:

صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

ارتداء المصلين الكمامة قبل دخول المسجد.

اصطحاب المصلى الشخصي.

مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

عدم فتح دورات المياه.

فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق بينما لا تزيد الخطبة على 10 دقائق.

لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.