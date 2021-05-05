شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة الإعلامية إيمان الحصري وأطبائها المعالجين، عن بدء استقرار حالتها الصحية بعد إجراء العملية الأخيرة منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولي.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصري.

ودعت الصفحة باستمرار الدعاء للإعلامية حتي تستقر حالةتها الصحية بشكل كامل.

كانت الحصري قد أجرت عملية جراحية أدت إلى حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى.

وكتبت الصفحة الرسمية الخاصة بها: «نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، حيث إنها أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات نتج عنها ضرورة المكوث في المستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى».