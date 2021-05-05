شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة غاية في الأهمية.. رئيس الوزراء يحذر: كورونا أصبح يصيب جميع أفراد الأسرة مرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا، لتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، ونبّه رئيس الوزراء إلى نقطة غاية في الأهمية تتمثل في أن الإصابة بفيروس كورونا أصبحت تصيب جميع أفراد الأسرة مرة واحدة، حيث يكون مصدرها في البداية فردا من أفراد الأسرة لم يكترث بالإجراءات الاحترازية، وهو ما ينتج عنه إصابة أسرة بأكملها.

وجدد مدبولي التأكيد على أن الدولة المصرية حتى هذه اللحظة قادرة على إدارة أزمة كورونا، بفضل ما تم توفيره من أسرّة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعيّ، وتصل النسبة غير المستغلة منها إلى نحو 30% بجميع مستشفيات الجمهورية، وجاهزة لاستقبال المواطنين في حالة حدوث أي طارئ يتعلق بالفيروس.