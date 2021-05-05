شكرا لقرائتكم خبر عن 85 مليون جنيه.. رئيس الوزراء: تسجيل 1.7 مليون غرامة لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية كانت تبذل أقصى قدر من المجهود لمواجهة الأزمة الاستثنائية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيز الاهتمام على محورين، الأول هو الحفاظ على سلامة المواطنين، أما الثاني فهو الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، من خلال عدم توقف الأنشطة الاقتصادية وذلك لارتباط الأسر المصرية بما يطلق عليه الأعمال اليومية أو الموسمية، لذلك تمت مراعاة تحقيق الاتزان بين

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الأربعاء، أن عدم التزام أعداد كبيرة من المواطنين بارتداء الكمامة دعا الحكومة إلى إصدار قرار بفرض غرامة على من لا يرتديها، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة تم تسجيل نحو مليون وسبعمائة ألف غرامة في هذا الصدد، مؤكداً أن قيمة الغرامة والتي تقدر بـ50 جنيها تعادل شراء نحو 30 كمامة، وهو ما يكفي لتأمين احتياجات المواطن لنحو شهر من الكمامات.

ووفقا لتلك التصريحات يصل إجمالي الغرامات التي جمعتها الدولة إثر عدم التزام بعض المواطنين بارتداء الكمامة نحو 85 مليون جنيه تقريبا.

وأضاف مدبولي أن خطة الدولة لإدارة الأزمة جعلتنا نجتاز الموجتين الأولى والثانية، والآن نمر بالموجة الثالثة والتي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة جدًا، كما تشهد تحورا للفيروس بطريقة شديدة الخطورة تصل لمرحلة الكارثة الإنسانية.