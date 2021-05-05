شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: وسائل النقل تعمل بصورة طبيعية عدا الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن وسائل النقل العادية والسيارات ستعمل بصورة طبيعية فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التى تم اتخاذها اليوم، وإنه سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر حكومية لـ"الخليج 365"، أن قرارات اليوم لا تعنى فرض حظر تجوال ولكن هو تحديد فقط لمواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات للحد من زيادة أعداد إصابات كورونا، وأن حركة المواطنين طبيعية ووسائل النقل تعمل بشكل طبيعى فيما عدا أتوبيسات الرحلات.

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عدد من القرارات سيتم تطبيقها اعتباراً من غد الخميس وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.

وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أى لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.