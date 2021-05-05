شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: قد نلجأ لتشديد الإجراءات الاحترازية بعد أسبوعين حال عدم الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - المواطن لسه مش ملتزم بالإجراءات الاحترازية ولا يوجد مانع مادى من الالتزام بارتداء الكمامة - القدرات الطبية المصرية مازالت قادرة على التعامل مع مصابى كورونا - مليون و700 ألف مواطن دفعوا غرامة عدم ارتداء الكمامة حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن ما زال غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وتابع: "المواطن لسه مش ملتزم وده شىء يدعو للعجب، خاصة أننا أمام فيروس خطير جداً.. العالم كافة يعانى منه.. وكل ما نطلبه من المواطن مجموعة إجراءات احترازية بسيطة، منها الكمامة التى تبلغ قيمتها جنيه واحد".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد أى مانع مادى يحول دون ارتداء المواطن الكمامة، ولكن للأسف بنجد ووجدنا عدم التزام كبير جداً، مما استدعى وقفة واتخاذ إجراءات جديدة، وتابع: "الوقفة التى وقفناها اليوم قد تتبعها وقفات أخرى..وهذه هى الوقفة الأولى وقد لا تكون الأخيرة.. كمان أسبوعين سنراجع هذه القرارات وقد نمدد العمل بها لأسبوعين آخرين وقد نشدد ونضيف مزيدا من الإجراءات وقد نخفف".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزارء، أن الحكومة لن تردد فى التخفيف حال استقرار الأوضاع، وتابع: "هذا مرهون بالتزام وانضباط المواطن كون القدرات الطبية المصرية تستطيع، وما زالت تستطيع التعامل مع الإصابات الجديدة ولكن أن استمرت حالة عدم الالتزام سوف تقفز الأعداد وأرقام كورونا تقفز قفزات مفاجئة ولن ننتظر حتى نواجه هذا الموقف".

وناشد "سعد"، أن المواطن عليه عامل كبير فى مواجهة الفيروس من خلال الالتزام بالإجراءات الإحترازية، وتابع: "مليون و700 ألف مواطن دفعوا غرامة عدم ارتداء الكمامة حتى الآن.. وهذا رقم كبير".

ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه بدءاً من الغد سيكون هناك حملات تفتيشية على الأمكان العامة والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.