نشرة الحوادث.. عاطل يذبح والده وآخر يقتل شقيقته في الغربية ومصرع سيدة في حريق بـ5 منازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

عامان من البطالة حولته إلى قاتل.. أسرار ذبح مُسن على يد نجله بالهرم

طوال عامين كاملين، عكف "محمد" على الاعتناء بوالده المريض. تولى الابن رعاية أبيه المسن الذي لا يفارق المنزل بعدما أنهكته أمراض مزمنة في سيناريو يومي سئم معه الشاب العشريني سوء معاملة والده ومعايرته له كونه عاطلا.

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دهاء سوري وحنكة مباحث.. كيف كشفت الشرطة لغز السطو على مكتب بريد الشيخ زايد؟

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب ملابسات حادث السطو على مكتب بريد الحي الأول بالشيخ زايد. تلقى قسم أول الشيخ زايد بلاغًا بقيام 4 مجهولين بسرقة مكتب بريد الحى الأول بالمجاورة الأولى، وما قرره موظفان بالمكتب محل البلاغ بأنهما أثناء تواجدهما بالمكتب عملهما لإجراء الجرد اليومى، فوجئا بدلوف 4 مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بسلاح نارى وتقييدهما بشريط لاصق والاستيلاء على 355 ألف جنيه من داخل الخزينة كانت مفتوحة لإجراء الجرد، وفروا هاربين.

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سيارة تستخدم كمقهى.. كواليس حريق "فان" بشارع العشرين

كشفت أجهزة الأمن ملابسات اشتعال سيارة فان بالجيزة تستخدم كمقهى متنقل وضبط القائم على إدارتها.

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مصرع 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسوهاج

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنين آخرين بجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بين أبناء عمومة، بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج.

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شاب يقتل شقيقه في بسيون بالغربية

أقدم شاب بمركز بسيون التابعة لمحافظة الغربية علي قتل شقيقة بسلاح أبيض لوجود خلافات عائلية تطورت الي حد الاشتباك فيما بينهم.

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4 مصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز بقرية إدفينا، بمركز رشيد في محافظة البحيرة.

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اشتعال النيران بسيارة محملة بالأدوية في نجع حمادي بقنا

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، اليوم الأربعاء، على حريق شب في سيارة أدوية على الطريق الصحراوي الغربي "نجع حمادي- قنا".

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إصابة فتاة وطفل في حريق شقة بقنا

أصيبت فتاة وطفل بحروق، في حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بقرية حجازة قبلي مركز قوص جنوب محافظة قنا.

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بسبب تسرب الغاز.. اشتعال النيران بمنزلين في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق شب في منزلين دون خسائر بشرية، بالبلينا جنوبي المحافظة.

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مصرع ربة منزل في حريق بـ5 منازل بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، متأثرة بإصابتها بحروق في حريق شب داخل 5 منازل بقرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

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تجديد حبس عاطل متهم بقتل والده بسبب خلافات بينهما في الجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم بقتل والده، بسبب خلافات بينهما، نتيجة عدم قدرة المجني عليه على توفير نفقات زواج ابنه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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حبس شاب لاتهامه بدهس ربة منزل وطفلها في إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه حول اتهامه بقتل ربة منزل وطفلها بالخطأ صدمها الشاب بسيارته في منطقة إمبابة.

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لسرقة 50 ألف جنيه.. تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة قتل فرد أمن

جدد قاضي المعارضات بجنوب القاهرة، حبس 5 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فرد أمن داخل مصنع في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وسرقة 50 ألف جنيه من داخل خزينة المصنعين وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

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