بـ 40 كيلو مخدرات و28 بلطجيا.. رحلة الأمن العام لمواجهة تجار الكيف خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام حملات عدة لمواجهة وضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والقائمين بأعمال البلطجة بأنواعها في المحافظات.

وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمخدرات في ضبط 200 قضية مخدرات عدد المتهمين بتلك القضايا بلغ 216 متهما وضُبط خلالها 27 كيلو من مخدر البانجو، 32 كيلو من مخدر الحشيش، 4 كيلو من مخدر الهيروين، نصف كيلو من مخدر الإستروكس، 737 جرام من مخدر الشابو، 572 جرام من مخدر البودر، نصف كيلو من مخدر الهيدرو، 170 جرام أفيون، 163 جرام فودو، 100 جرام من مخدر الكيتامين، 3747 قرص مخدر.

ونجحت الحملات في 26 من المتهمين والمراقبين الهاربين، 28 من القائمين بأعمال البلطجة.

وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.