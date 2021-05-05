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بعد 4 جرائم.. عصابة التتبع من أمام البنوك وسرقة المواطنين في قبضة أمن الخليفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالخليفة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية.. بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما".

بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما ، واعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقات- أدوات تستخدم في ارتكاب وقائع السرقة".. وأضافا بإنفاقهما لباقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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