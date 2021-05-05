لسهولة الحصول على الخدمات الطبية.. برلماني يطالب بربط مستشفيات الجمهورية بشبكة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بربط كل الوحدات والمستشفيات الصحية والتعليمية بشبكة واحدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك قاعدة بيانات تتضمن عدد إصابات فيروس كورونا، والحالات التي يتم عزلها في المنازل وصرف بروتوكول العلاج لها، والحالات التي تستوجب حجزًا بالرعاية المركزة، والأماكن الشاغرة في هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح الشرقاوي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الهدف من قاعدة البيانات هو الحصول على الأرقام الحقيقة، وفي نفس الوقت إتاحة هذه المعلومات للمواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة؛ حتى يتسنى للجميع الحصول على المعلومة الدقيقة وقطع الطريق على المشككين ومروجي الشائعات، بالإضافة إلى سهولة توجه المواطنين إلى المستشفيات التي يوجد بها أماكن شاغرة بشكل مباشر.

وأضاف عضو البرلمان أن جميع مؤسسات الدولة تتجه إلى الميكنة، وهذه الخطوة من شأنها ربط جميع المستشفيات والوحدات الصحية بشبكة واحدة، وإتاحتها للمواطنين، وبهذا يكون متاحًا للمواطن كل المعلومات المرتبطة بالخدمة الصحية، ومن ثمَّ يسهل عليه التوجه مباشرةً إلى المستشفى الذي يوجد به أماكن شاغرة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، ومن ثمَّ يوفر الوقت والجهد على المواطن وعلى المؤسسة في الوقت نفسه.

وناشد عضو مجلس النواب المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وعدم التهاون في ظل تزايد أعداد الإصابات بصورة لافتة للنظر، والبعد عن أماكن التجمعات وأن يتم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من قِبل الوزارة.