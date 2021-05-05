اقتصادية النواب: اجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتشجيع الاستثمار



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال أحمد سمير رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعو لعقد اجتماع مع الملحقين التجاريين بسفارات الاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف على المعوقات التى تواجههم للاستثمار فى مصر، حرصا علي دفع عجله الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة المجلس الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي الجديد 2021/2022.

وكان رئيس اللجنة، تساءل عن ما قدمته هيئة الاستثمار لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وما قامت به بعد 4 سنوات من مؤتمرهم الذي حضره رئيس الجمهورية لعرض الخريطة الاستثمارية.

وجاء رد الباحث بالهيئة محمود عبد الرحيم، أنهم يعملوا على التنسيق بين كل الوزارات لتقديم كل ما يلزم للمستثمرين حسب احتياج كل وزارة وقطاع.

يأتي ذلك بعد استعراض موازنة الهيئة العامة للاستثمار، والتي تقدر إجماليها خلال العام المالي الجديد 2021/2022 بنحو 7.4 مليار جنيه مقابل 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021.