الرقابة على بيع الأدوية عبر "سوشيال ميديا" غائبة.. بيان عاجل لوزيرة الصحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، من الانتشار الخطير لصيدليات بيع وتجارة الأدوية جملة وقطاعي عبر وسائل الإعلام وجروبات الواتس آب، والفضائيات؛ خصوصًا فضائيات "بير السلم"، وتتصدرها الأودية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والأدوية المستوردة والمهربة.

وأكد خضراوي أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة رهيبة وضربت الصيدليات الرسمية التي تقوم بدفع الضرائب والرسوم للدولة في مقتل.

وكشف النائب، في بيان عاجل قدمه إلى رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أن أصحاب بعض الصيدليات الرسمية اتجهوا إلى هذا الأسلوب الخطير الذي لا يضرب صناعة الدولة والصيدليات في مقتل؛ ولكن يتسبب في أمراض خطيرة ترتكب ضد الأبرياء الذين يحصلون على أدوية السوشيال ميديا دون الرجوع إلى الأطباء، وربما تؤدي إلى مقتل البعض منهم.

ووجه خضراوي حديثه إلى وزيرة الصحة والسكان، قائلاً: "يا معالى الوزيرة، الأجهزة الرقابية لديكم غائبة؛ خصوصًا من قطاع الصيدليات داخل الوزارة، وأصحاب الضمائر الميتة والخربة يستغلون تركيزك على مواجهة فيروس كورونا ويروجون لأدويتهم ليلاً ونهاراً عبر العديد من الإعلانات في الفضائيات، ويشارك فيها للأسف الشديد كبار نجوم الفنانين والرياضيين".

واكد خضراوي أن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أمر مخالف للقانون، والمشكلة يلعب فيها الدور الإعلاني الجانب الأكبر من خلال الترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل وتوصيلها إلى المنازل.

وطالب النائب باستدعاء وزيرة الصحة والسكان للبرلمان للرد على بيانه العاجل، محذرًا من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم وتضرب صناعة الدواء المصري في مقتل إضافة إلى عدم حصول خزانة الدولة على الضرائب والرسوم المستحقة نظير هذه التجارة الخفية والمحرمة والمجرمة بالقانون.