ورشة تدريبية بالطيران المدني للتعريف بمخاطر الاتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

نظمت سلطة الطيران المدنى، ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية الاتجار بالبشر للتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وذلك تحت رعاية وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، وفى ضوء حرص الوزارة على الالتزام بتطبيق كافة التشريعات والتوصيات العالمية، والصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الطيران المدنى وعلي رأسها منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو).

وأكد باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران، على التعاون والتنسيق المستمر بين قطاع الطيران المدني المصري، والمنظمات واللجان الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتزام قطاع الطيران المدني المصري بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، سلامة الحركة الجوية وتأمينها، بما يكفل تحقيق أقصى معايير السلامة والأمان وفقاً لتعليمات الإيكاو، مشيرا إلى أن ورشة التدريب تضمنت أيضا محاضرة تعريفية عن تقييم سلوك وتهديدات الركاب في ظل مكافحة الاتجار بالبشر، واستعراض سبل تأمين السلامة الشخصية للركاب، فضلاً عن العناصر التي يتعين مراعاتها من جانب أفراد الركب الطائر في حالة الاشتباه بواقعة الاتجار بالبشر، وكيفية التعامل والتصرف معها والاهتمام بتدريب أطقم الطائرة بالإجراءات الواجب اتباعها خلال التعامل مع هذه الحالات، وكذلك أخذ كافة التدابير اللازمة واتباع الإجراءات، التي يتعين اتخاذها عند الهبوط بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناولت السفيرة نائلة جبر خلال المحاضرة جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة، والإطار القانوني الوطني الخاص بها والمنظومة الوطنية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتوجهت بالشكر في كلمتها للطيار محمد منار وزير الطيران المدني علي رعايته لتنظيم هذه الفعالية، ودعوة اللجنة الوطنية للمشاركة في تنظيم هذه الورشة.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في التعامل مع قضية جريمة الاتجار بالبشر.