الجيزة: حملات دورية بأحياء ومراكز المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية والجهات الأمنية بالمرور الدورى بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية، وغلق الحدائق والمتنزهات ومنع التجمعات والالتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب المترددين وعدم تقديم الشيشة بالمحال والمقاهى ورصد مخالفات البناء والتعديات والإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والقائمين عليها.

وقامت أجهزة حى الدقي، بالتنسيق مع الطب البيطرى وشرطة المرافق بشن حملات مكبرة لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الإجراءات ومنع استغلال المواطنين من قبل الباعة بالأسواق أو تداول سلع غير صالحة للإستهلاك، وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضر مخالفة للمحال و3 محاضر لتداول لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى و16 محضر عدم حمل شهادة صحية و13 محضر عدم إرتداء كمامة ومصادرة 100 شيشة و 88 كرسى، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالف لحالتى بناء الأولى بشارع بولس حنا والثانية بشارع الكروم.

ونفذ حي العجوزة قرارات الغلق الفورى لعدد 2 من المقاهى بشارعى جامعة الدول العربية وخان يونس، كما تمكنت حملة لرفع التعديات من إزالة الحواجز الحديدية بمحيط البنوك والمنشأت الخاصة بعدد من شوارع الحى.

وشن حي شمال الجيزة حملة مكبرة تم خلالها مصادرة ١٤١ شيشة و٨٢ كرسى وغلق وتشميع عدد ٣ مقاهى واحالة اصحابها إلى النيابة العامة .

وشن مركز ومدينة العياط بحملة مماثلة أستهدف خلالها مزلقان مدينة العياط وطريق مصر اسيوط الزراعي ومدينة العياط وقرية ميت القائد والتي أسفرت عن التحفظ علي كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ونجحت الحملات بمركز ومدينة أوسيم فى إغلاق 7 محال مخالفة لتعديها مواعيد الغلق ومقهى مخالف لتقديمه الشيشة ورفع 57 حالة إشغال بقرية بشتيل.

وتم غلق 4 محال بالبدرشين عبارة عن مقهى لعدم إلتزامه بالإجراءات ومحل لقطع غيار السيارات وأخر للكمبيوتر ومحل للموازين للعمل بدون ترخيص، ورفع الإشغالات بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق المدينة.

وقام مركز ومدينة الحوامدية برش وتعقيم ديوان المدينة حفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين المترددين على المبنى، كما أسفرت حملات المتابعة عن غلق صالة بلياردو بطريق مصر أسيوط الزراعى لعدم الإلتزام بالإجراءت، وإنتهاء الأعمال الخاصة بتطوير مدخل قرية الشيخ عتمان.

وشن مركز ومدينة منشأة القناطر عدد من الحملات والتى شملت شوارع ( عاطف السادات، الموقف الجديد، المدرسة الثانوية) والتى تمكنت من تحرير 6 محاضر إشغالات و38 محضر لعدم إرتداء الكمامة ومصادرة 36 كرسى و4 طاولات، بالإضافة إلى إيقاف حالتى بناء مخالف الأولى عبارة عن سقف للطابق الثانى لأحد المنازل بقرية المنصورية والثانية عبارة عن جمالون بدون ترخيص بعزبة جلال.