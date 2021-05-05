مصالح الناس تعطلت.. طلب إحاطة بشأن سوء الاتصالات بعدد من المناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سوء خدمة الاتصالات بمناطق حدائق الأهرام والطوابق- فيصل، والمريوطية، وكفر الجبل، وكفر المنفي، والمجزر الآلي، والشوربجي.

وقال حسين، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الأربعاء: اشتكى أغلب أهالي هذه المناطق من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم؛ لا سيما أن عددًا كبيرًا من الخدمات الحكومية وغيرها تتم "أون لاين".

وأشار النائب إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي أصبح لزامًا توفير كل الوسائل التي تسهم في استغلال التكنولوجيا أفضل استغلال لتسهيل حياة المواطنين.

وأكد حسين أن سوء خدمة الاتصالات والإنترنت له تأثيرات سلبية كذلك على العملية التعليمية في ظل المنظومة الجديدة والاعتماد بشكل أساسي على التعليم عن بُعد "أون لاين"؛ لاسيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لدراسة الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها؛ خصوصًا توفير محطات تقوية للشبكات المختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح الأهالي.