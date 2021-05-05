شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان يطلق النسخة الثانية من حملة «أنت أقوى من المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الثانية من المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في آخرها .. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش. أنت أقوى من المخدرات».

تظهر في بداية الإعلان فتاة صغيرة لا يتجاوز عمره 17 عاما، تستقل القطار الطائر وتشعر في بداية رحلة التعاطي انها في سعادة لكنها سعادة وهمية، حتى تشعر في نهاية الرحلة بالدمار ،حيث تلقى الحملة الضوء على الأضرار النفسية والجسدية كذلك الخسائر المادية التي يتكبدها معاطى المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان وتتضمن النسخة الثانية من الحملة رسالة للفتيات حيث تعد أول رسالة إعلانية موجهة للفتيات لتوعيتهن بخطورة المخدرات .

أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية، وأنه سبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كما أن حملة «أنت اقوى من المخدرات» حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.