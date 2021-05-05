شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ضخ المياه إلى العريش بعد إصلاح الخط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء عن إصلاح خط المياه الرئيس المغذي لمدينة العريش، بعد تعرضه للكسر في منطقة التلول غرب مدينة العريش.

أكد المهندس سعيد بده، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، الانتهاء من أعمال إصلاح الخط الناقل للمياه إلى مدينة العريش بقطر ١٠٠٠ مم، في منطقة التلول غرب مدينة العريش، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى في اتجاه مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

أضاف أنه تمت معاودة ضخ المياه إلى مدينة العريش من رافع مياه التلول، حيث سيتم استكمال برامج ضخ المياه اليومية في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش، وفقًا للجداول المحددة.

كانت مياه الشرب انقطعت عن محافظة شمال سيناء، منذ مساء أمس، بعد كسر الخط الرئيس المغذي للمحافظة في منطقة التلول، حيث قامت الشركة بإصلاحه، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى لمنازل المواطنين.