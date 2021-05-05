شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى في قلعة قايتباى للوقاية من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت قلعة قايتباى في الإسكندرية، أعمال رش وتعقيم وتطهير للقلعة بالكامل الأربعاء للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال مصدر مسؤول في القلعة، إن التعقيم والتطهير يأتي في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصا من المجلس الأعلى للآثار المتمثل في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية على سلامة المواطنين والزائرين والعاملين داخل القلعة.

وأضاف، أن الرش والتعقيم شمل جميع المرافق التابعة لمبنى القلعة، حيث جرى تطهير الدراوى المطلة على البحر مباشرة والحواصل الموجودة في صحن القلعة، فضلاً عن المدافع العشرة المعروضة للزائرين، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتسقة مع خطة الدولة في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس العالمى، من خلال ارتداء القناع الطبى الكمامة وعدم السماح للزوار والعاملين بالدخول بدونها، فضلاً عن مراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان بين الزائرين للحفاظ على الصحة العامة.

وقال، إنه لن يُسمح بدخول أي زائر دون ارتدائه الكمامة، مع الاحتفاظ بالمسافات الآمنة بين الزائرين، وتواجد المطهرات ومقياس الحرارة بصفة دائمة على بوابة القلعة. ولفت إلى أن قلعة قايتباي تطبق 6 إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة جمهور الزائرين، تشمل تعقيم القلعة مرتين يومياً مرة قبل الفتح للزيارة وعلى مدار اليوم ومرة عقب انتهاء الزيارات رسمياً، مما يحقق أعلى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة وكذا الالتزام بكل الإجراءات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار ومنها عدم السماح بدخول القلعة بدون الكمامة الواقية (ماسك الوجه) والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار ووضع footprint أمام هذه الأماكن، كما يتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة.

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)

"قايتباى": رش وتعقيم وتطهير المدافع والدراوى للوقاية من "كورونا" (صور)