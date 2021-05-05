شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب ومدينة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، إنه جاري الاستمرار في أعمال ملس وتطهير شبكات ومطابق الصرف الصحي بمنطقة بمركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضي، بالإضافة إلى أعمال الملس والتطهير للشوارع الرئيسية بمدينة المستقبل، تحت إشراف أحمد صالح رئيس شبكات منطقة الإسماعيلية، برغم من ارتفاع درجات الحرارة والصيام، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، التي تشمل جميع المناطق الساخنة، للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.

وناشد اللواء عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لعدد كبير من محطات الصرف الصحي التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، وفايد، والقصاصين، والتل الكبير، والقنطرة شرق، بالإضافة إلى الانتهاء من صيانة عدد أخر من المحطات في محافظتي السويس، وبورسعيد، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وتقديم خدمات متميزة وأفضل بإقليم محافظات القناة.