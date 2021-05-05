شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل اجتماعات متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة اجتماعاً تنسيقيا بمركز الدراسات الوطنية بمحافظة المنوفية ًلمناقشة الموقف الحالي لملف التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والمهندس شبل ضحا نقيب المهندسين بالمنوفية والمستشار القانوني للمحافظة ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لملف التصالح ورؤساء لجان التصالح ورؤساء اللجان الاستشارية ومدير مركز معلومات شبكات المرافق .



استعرض السكرتير العام أعمال اللجان الإشرافية والأمانة الفنية موجهاً بالعمل على حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه ملف التصالح، من خلال الإستعانة بعدد من المهندسين المتخصصين، وزيادة عدد أيام عمل اللجان إلى ثلاث أيام على ان يكون العمل موحد لجميع اللجان بنطاق المحافظة ايام (السبت – الإثنين – الأربعاء ) من كل أسبوع، مشيرا إلى عرض أي شكوى تواجه عمل اللجان على اللجنة المشكلة بالمحافظة لسرعة حلها مع الالتزام بالمواد الواردة بقانون التصالح .



أشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح بالمحافظة بلغ 205 آلاف 626 طلبا بإجمالي متحصلات 715 مليون 113 ألف جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أن المبالغ المحصلة سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.