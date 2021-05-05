شكرا لقرائتكم خبر عن بني سويف تواصل اجتماعات الاستعداد للتدريب العملي «صقر» لمجابهة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل بلال حبش نائب المحافظ عقد سلسلة الاجتماعات التنسيقية لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة استعداداً لإجراء مشروع التدريب العملي المشترك (صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإدارات وأجهزة مديرية الأمن وأجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية.



خلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الوضع الحالى لأعمال إعداد وتجهيز المعسكر الدائم للشباب ببني سليمان شرق النيل، والمقرر استخدامه «مكان للإيواء العاجل»، لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة وتوفير خدمات الرعاية الصحية وتأمينه بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.

استعرض نائب المحافظ مع رؤساء الجهات والقطاعات المشاركة في التدريب خطوات تنفيذ المهام والتكليفات المنوطة بكل قطاع، والتي تم تحديدها خلال الاجتماعات والمتابعات السابقة، وشملت تكليف التموين بالتجهيز لمخبز ميداني وقيام التربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن بتوفير عدد من الأسرة التي ستقوم جمعية الهلال الأحمر بإنشائها داخل المعسكر، وقيام الصحة بعمل خيام عزل وتوفير كافة مستلزمات الحماية والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وأعمال التعقيم، وتوفير سيارات مياه شرب بمعرفة شركة المياه، وتوفير مولدات الكهرباء، فضلا عن أعمال النظافة والدهانات والتأمين والحراسة.

أشار«حبش» إلى تكليفات المحافظ «د.محمد هاني غنيم» للأجهزة التنفيذية بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم «بشكل دوري» لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة، وتطوير وتنمية أساليب ومنظومة العمل لدي الجهاز التنفيذي في مجال رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصرالتابعة لها، وصقل مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة في هذا الشأن، واتخاذ القرارات المناسبة.

وكان نائب المحافظ قد تفقد «أمس» مقر المعسكر الدائم بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، والذي يتم تجهيزه «كمعسكر للايواء العاجل» ضمن فعاليات التدريب العملي «صقر» لمجابهة الأزمات، حيث بتم حاليا تنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدعمه بكل ما يلزم من وسائل الإعاشة والاستضافة بجانب أعمال التأمين والحراسة بالشكل المطلوب بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدة المحلية.