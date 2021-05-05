شكرا لقرائتكم خبر عن فرق ناقلات الأمراض تكافح القوارض والحشرات في أرض الأحلام بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش التابع لمديرية الصحة بشمال سيناء تنفيذ خطته في مكافحة القوارض والحشرات لمنع الأمراض المعدية أو انتشار العدوى، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة بالمديرية.

وأكد المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش،، أنه استكمالا لعملية الترصد الحشرى المستمرة وتكثيف خطة عمل فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، تم تغطية محطات الصرف الصحي بحي الريسة بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، بجانب تغطية الحي وحي أرض الاحلام«دريم لاند» على ساحل البحر بالعريش، بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

وأشار إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته، ويضم في عضويته كلا من، كمال السيد، محمد شحاتة، سعيد متولى، أحمد على خليل.