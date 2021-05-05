شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى سيدة .. محافظ قنا يحيل أطباء بالتأمين الصحي للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة لشكوى سيدة استوقفت اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمام مبنى ديوان عام المحافظة، تشتكي إساءة أحد أطباء عيادة سيدي عبدالرحيم القنائي التابعة لفرع هيئة التأمين الصحي لجنوب الصعيد لها ولعدد من المرضى.

على الفور اصطحب المحافظ السيدة في سيارته الخاصة لمقر عيادات سيدي عبدالرحيم، واستمع لشهادة وشكاوى المواطنين المنتفعين من التأمين الصحي، الذين أقروا بتعنت وإساءة بعض الأطباء مع المواطنين بشكل متكرر.

محافظ قنا يحيل أطباء بالتامين الصحى للتحقيق

محافظ قنا يحيل أطباء بالتامين الصحى للتحقيق

وقرر المحافظ إحالة الأطباء المشكو في حقهم للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وشدد المحافظ على حسن معاملة المواطنين المنتفعين من هيئة التأمين الصحي، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع صحة المصريين وعلاجهم في أهم أولوياتها.

محافظ قنا يحيل أطباء بالتامين الصحى للتحقيق