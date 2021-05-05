شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب تلقى الطعون في مرشحى رئاسة جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق المجلس الأعلى للجامعات باب الطعون للمرشحين لرئاسة جامعة بنها، بعد أن أستمر فتح الباب التقدم للطعون لمدة يومين، ومن المقرر أن تجتمع لجنة البت لفحص الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين المقبل ١٠ مايو الجاري.

ضمت قائمة المرشحين لرئاسة جامعة بنها 7 أساتذة؛ الدكتور ناصر الجيزاوي قائم بعمل رئيس جامعة بنها ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فهمي شندي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة كلية الطب، والدكتور جمال عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة بشبرا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبير فتح الله الرباط عميد كلية الآداب ببنها، والدكتور حمدي أحمد عبده أستاذ ورئيس قسم طب جراحة العيون بطب بشري بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.