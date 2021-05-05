شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد سفارة كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وفدًا كوريًا ضم yoonraa PARK الملحق الاقتصادي بسفارة دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق لها والسيد أوه يون كيوم MR. OH Yeon Keum المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) لبحث التنسيق المشترك وتفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودولة كوريا الجنوبية لدعم جامعة بنى سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

خلال الزيارة تفقد الوفد الكوري بصحبة رئيس الجامعة المعامل الدراسية بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة للوقوف على مدى جاهزيتها لتحقيق الاستفادة على المستوى العملي خلال العملية الدراسية.ثم شاهد الوفد عرضًا تقديميًا (بريزنتيشن) للتعريف بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

وقال رئيس الجامعة التكنولوجية ببنى سويف، إن دولة كوريا الجنوبية قدمت دعما فنيًا يشمل تزويد المعامل الدراسية الجديدة بالجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية بالاضافة لتدريب المشرفين والقائمين على هذه المعامل على كيفية الأستخدام الأمثل لهذه المعدات والأجهزة للعمل بكفائه 100% لتحقيق أعلى استفادة مرجوه.

وتم التدريب على يد خبراء من جامعة كوريا للتكنولوجيا والتعليم (كوريا تك) وتمثل هذه المعامل نقلة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجي بمصر وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أفضل الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.