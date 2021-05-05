شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل زوجة وأبناء المهندس على أبو القاسم المحتجز في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية وأبويه أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ابتسام سلامة زوجة وأبناء المهندس على أبوالقاسم المحتجز في السعودية.

أشار اللواء أشرف عطية خلال اللقاء، إلى أن هناك دعم متواصل من الوزرات والجهات المعنية لقضية المهندس على أبوالقاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والمساندة لأسرته ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم .

من جانبها عبرت السيدة ابتسام سلامة، عن شكرها لمحافظ أسوان لتواصله المستمر وجهوده لعودة زوجها لأبنائه الثلاثة.