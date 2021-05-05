شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة طاقة: الشخص الذي يبتز عاطفيًا لا ينجح في حياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدير نجيب، خبيرة الطاقة الإيجابية، إن الشخص الذي يبتز عاطفيًا لا ينجح في حياته، مشددة على ضرورة وضع حدود للنجاح في الحياة، معقبة: «لازم يكون عندي إدراك ووعي، وما أرميش فشلي على الآخرين».

ولفتت «نجيب»، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، إلى ضرورة أن يكون لدى الشخص إيمان ويقين طوال الوقت، والابتعاد عن الشعور بالخوف، متابعة: «لو بحب حد لازم يكون عندي يقين بربنا، وما أخفش إنه ممكن يسيبني ولا لأ».

وأشارت إلى أن هناك ضرورة للتدريب على التنفس بشكل صحيح 3 مرات يوميًا من خلال التنفس بشكل عميق، كما أن هناك ضرورة لممارسة الرياضة، خاصة رياضة المشي ساعة يوميًّا على الأقل، متابعة: «أي حد ناجح هتلاقيه بيمارس رياضة».