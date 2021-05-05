شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بفرنسا يهنئ إيبارشية باريس بعيد القيامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من الدبلوماسيين المصريين في فرنسا، مقر إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، لتهنئة نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية، وشعبها بعيد القيامة المجيد، خلال قداس العيد.

ونقل السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، خلال زيارته مساء السبت الماضي، لشعب الإيبارشية تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم بالعيد، وبرفقته السفير شريف الديواني القنصل المصري العام في باريس وعدد من الدبلوماسيين المصريين رفيعي المستوى بسفارتنا هناك.