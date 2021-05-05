شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : استمرار فرق التواصل المجتمعى في التوعية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية قدم التوعية الصحية لمواطنين الغربية، مؤكدا استمرار حملات التوعية، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور عبدالناصر، نشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظه بالتنسيق مع الرقابة الداخلية وإدارة الثقافة والإعلام السكاني وإدارة العلاقات العامة لتكثيف حملات التوعية الصحية مضيفا أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظة، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمواصلات العامة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وأشار الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخليه بالمديرية، إلى أن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بتوعية بأهمية الحفاظ على تلقي الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

أكد الدكتور عبدالناصر حميد، وكيل صحة الغربية، أن مبادراات فريق التواصل المجتمعى تساهم في رفع الوعي الصحي للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وخفض معدل الإصابات، مؤكد ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.